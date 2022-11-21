В 2022 году возрос объем кредитов, выданных аграриям Тверской области

В нашем регионе в АПК превалирует животноводство Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2022 году в Тверской области объемы выданных инвесткредитов достигли 9,8 млрд рублей против 5,8 млрд рублей в 2021-м, а льготных краткосрочных кредитов – 6,2 млрд рублей против 4,2 млрд. м числе обеспечить исполнение ключевых задач в сфере АПК Верхневолжья.

- В Тверской области текущие показатели 2022 года свидетельствуют об устойчивом развитии сельскохозяйственных производств, - отметил губернатор Игорь Руденя при подведении итогов сезонных сельскохозяйственных работ в 2022 году.

Наиболее востребована программа льготного кредитования по ставке не более 5% годовых со сроком до одного года на пополнение оборотных средств и от двух до 15 лет - на ивестиционные цели.

Кроме кредитных продуктов аграриям предлагается такой механизм, как агрострахование с господдержкой.

Кроме того, в 2022 году было застраховано почти 16 тыс. га посевных площадей. Этим видом господдержки воспользовался 21 сельхозпроизводитель, что позволило более чем в два раза увеличить плановые показатели по страхованию – до 3,7% (плановый показатель –1,62%).

Об этом нас информировала пресс-служба областного правительства.