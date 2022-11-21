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НовостиОбщество21 ноября 2022 15:53

В Тверьстате подсчитали, сколько детей живёт в Тверской области

Большинство маленьких и юных жителей региона - горожане
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
82 тысячи ребятишек находятся в дошкольном возрасте.

82 тысячи ребятишек находятся в дошкольном возрасте.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области живут более 230 тысяч детей в возрасте до 18 лет, подсчитали в Тверьстате. Напомним, всё население региона составляет 1 228 698 человек. А значит, почти одна пятая всего населения нашей области - дети.

Более чем три четверти всех детей в регионе – городские жители. 82 тысячи ребятишек находятся в дошкольном возрасте, число детей школьного возраста составляет 148 тысяч человек. Чуть более 12 тысяч юношей и девушек уже стоят на пороге своего совершеннолетия.