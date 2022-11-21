В Твери за неделю оштрафовали 56 водителей такси

Госавтоинспекция проводит рейды против таксистов-нарушителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают рейды "Легковое такси" на территории Твери. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД проверено 153 водителя такси, 56 - привлечены к административной ответственности.

В частности, за управление автомобилем и перевозку непристегнутых пассажиров, нарушение требований к перевозке детей. Три водителя доставлены в отделы полиции з аработу без лицензии, страховки и путевых листов.

Госавтоинспекция напоминает, чтобы действовать в рамках законодательства необходимо приобрести разрешение на перевозку пассажиров и багажа в Министерстве транспорта Тверской области.