В Твери продолжается внедрение системы "Умный перекресток" Фото: администрация Твери

В Твери в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжаются работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы "Умный перекресток".

На проспектах в центре Твери уже заработали "Умные светофоры", которые должны разгрузить городские магистрали.

- Светофоры теперь работают не по чётко заданной схеме, а в зависимости от реального трафика, - рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО "Спецдорпроект" Константин Антонович. - Решается задача максимально эффективного использования зелёной фазы светофора: мало машин - короткая зелёная фаза, много машин - длинная фаза. Нет машин - нет фазы.

12 умных светофоров, установленных в Твери, связаны в единую сеть, что позволяет анализировать загруженность перекрестков и выстраивать непрерывные транспортные потоки. Система уже запущена в эксплуатацию, идет её настройка и оптимизация.

- Сегодня мы видим увеличение пропускной способности по основным магистралям – Тверскому проспекту, проспекту Чайковского, при этом время часа пик, наоборот, сокращается, - отмечает заместитель генерального директора компании-разработчика ООО "Швабе Москва" Иван Морданов.

На светофорах исчезли таймеры красной и зелёной фазы, изменились принципы регулирования пешеходного движения.

Работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы продолжатся в 2023-2024 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию более 60 умных светофоров на всех основных магистралях Твери.