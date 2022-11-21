Спорткомплекс «Юбилейный» вернулся к штатной работе

В «Юбилейном» возобновлены тренировки, мобилизованных там больше нет. Фото: ПТО

Во дворце спорта «Юбилейный» в Твери возобновлены тренировки юных спортсменов. Спорткомплекс вернулся к штатной работе после размещения там пункта для мобилизованных граждан.

- В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени в связи с завершением частичной мобилизации возвращены к плановой работе все гражданские объекты, где были организованы сборные пункты для мобилизованных. В том числе - «Юбилейный». В настоящее время спортивные секции, действующие на площадке «Юбилейного», возобновили свою работу, занятия идут по установленному расписанию, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Директор «Юбилейного» Александр Сальков отметил, что 3 декабря планируется возобновление турнирной деятельности.

- Хочу отметить, что наши тренировки не прекращались, они проводились на других ледовых аренах Твери, когда не было возможности заниматься здесь, - отметила заместитель директора по спортивной подготовке областной СШОР по ледовым видам спорта Лидия Федорова.