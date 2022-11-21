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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:34

В Тверской области сотрудники госинспекции проводят рейды в охотничьих угодьях

И разъясняют охотникам нормы действующего законодательства
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В лесах Тверской области проводятся профилактические рейды Фото: Минприроды Тверской области

В лесах Тверской области проводятся профилактические рейды Фото: Минприроды Тверской области

Сотрудники государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области напоминают охотникам нормы действующего законодательства РФ в сфере охоты.

Профилактическая работа ведется с целью предотвращения совершения правонарушений и незаконной охоты.

В минувшие выходные рейды прошли на территориях охотничьих угодий Оленинского, Пеновского, Западнодвинского, Кашинского, Торжокского, Молоковского, Спировского, Лихославльского, Бельского муниципальных образований.