В Тверской области сотрудники госинспекции проводят рейды в охотничьих угодьях

В лесах Тверской области проводятся профилактические рейды Фото: Минприроды Тверской области

Сотрудники государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области напоминают охотникам нормы действующего законодательства РФ в сфере охоты.

Профилактическая работа ведется с целью предотвращения совершения правонарушений и незаконной охоты.

В минувшие выходные рейды прошли на территориях охотничьих угодий Оленинского, Пеновского, Западнодвинского, Кашинского, Торжокского, Молоковского, Спировского, Лихославльского, Бельского муниципальных образований.