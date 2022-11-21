Жителей Тверской области МЧС предупреждает об ухудшении погоды

Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий.

22 и 23 ноября ожидается мокрый снег, местами - сильный, а также отложения мокрого снега, гололед. На дорогах - гололедица.

Температура воздуха днем -1... -6 градусов, ночью -3... -8.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности: при выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места возможного их падения; будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций. Будьте осторожны при управлении автотранспортом.