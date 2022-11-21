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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:17

Жителей Тверской области МЧС предупреждает об ухудшении погоды

Ожидается мокрый снег
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий.

22 и 23 ноября ожидается мокрый снег, местами - сильный, а также отложения мокрого снега, гололед. На дорогах - гололедица.

Температура воздуха днем -1... -6 градусов, ночью -3... -8.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности: при выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места возможного их падения; будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций. Будьте осторожны при управлении автотранспортом.