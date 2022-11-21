В Тверской области мужчина влез в чужой дом и украл одежду

Злоумышленника разыскала полиция Фото: архив "КП"

В Тверской области полицейские раскрыли кражу прошлых лет. В 2018 году в Конаковском районе местный житель обокрал строящийся дом.

Через незапертую дверь 40-летний злоумышленник проник в помещение и похитил трое джинсов, две зимние куртки, два свитера и двенадцать толстовок. Со слов фигуранта, часть одежды он носил сам, остальную сжёг. Ущерб составил 50 000 рублей.

Фигурант находится под подпиской о невыезде. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.