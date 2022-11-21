Инспекторы ДПС в Тверской области помогли вернуться домой подростку-аутисту

Инспекторы ГИБДД помогли ребенку вернуться домой Фото: УГИБДД России по Тверской области

Вечером, 19 ноября, инспекторы ДПС ОМВД России по Калининскому району на маршруте патрулирования на автодороге Андрейково-Игнатово и заметили на обочине автомобиль "Шкода". Водитель привлек внимание инспекторов и жестами попросил подъехать к нему. Полицейские заметили рядом с мужчиной ребёнка 12-14 лет. Водитель пояснил, что ребенок не разговаривает и находится один на дороге.

Старший лейтенант полиции Александр Капустин и лейтенант полиции Виктор Дементьев сообщили о случившемся в дежурную часть и отвезли ребенка в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В полиции выяснилось, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что в деревне Игнатово Калининского района ушел из дома 14-летний подросток, страдающий аутизмом.

- Благодаря неравнодушию водителя и действиям сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району ребенок благополучно вернулся домой, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.