В Тверской области 21 ноября коронавирусом заразился 21 человек

Вакцинация продолжается.

По данным на 21 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 21 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 976 человек. 175 307 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 388 730, в том числе за последние сутки – 1707.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.