В Тверской области за выходные произошло 10 ДТП

В регионе произошло 10 ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области за выходные, с 18 по 20 ноября, произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 10 пострадали.

По данным региональной Госавтоинспекции, одна из аварий произошла 19 ноября в районе д. 44 по улице Торопецкий Тракт, в Нелидово.

Водитель автомобиля "Рено Логан" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗ 21114".

В результате ДТП пострадали пассажир "ВАЗ 2114" и пассажир "Рено Логан".