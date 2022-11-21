Опубликованы кадры отправки мобилизованных из Тверской области в зону СВО

В Твери состоялась очередная отправка мобилизованных в зону СВО Фото: mil.ru

С тверского пункта развёртывания мобилизационных резервов на базе учебного центра Военной академии воздушно-космической обороны им.Г.К.Жукова прошла очередная отправка мобилизованных.

Военнослужащие направлены на полигоны в тыловом районе зоны проведения СВО. Кадры отправки опубликовало Минобороны РФ.

Перед отправкой были торжественно проведены воинские ритуалы: вынос боевого знамени, исполнение государственного гимна. Убывающий личный состав прошел торжественным маршем.

- Все военнослужащие с момента мобилизации до отправки проходили ежедневные 10-ти часовые занятия на полигонах Западного военного округа, находящихся в Тверской области. Многие из них уже имели навыки по своим военно-учетным специальностям, а так же боевой опыт в локальных конфликтах. Практическая подготовка личного состава осуществлялась опытными инструкторами и боевыми офицерами с учетом особенностей проведения СВО, - сообщает Минобороны России.

Личный состав получил теоретические и практические знания по огневой, тактической, специальной, технической, топографической, медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а так же обращению с вооружением и военной техникой.

Мобилизованные полностью укомплектованы всесезонными комплектами полевого обмундирования (ВКПО), средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением, обеспечены необходимыми документами и денежным довольствием.