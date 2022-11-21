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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:06

За выходные в Тверской области произошло 15 пожаров

МЧС работает в режиме повышенной готовности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области потушили 15 пожаров

В Тверской области потушили 15 пожаров

Фото: Мария ОСИПОВА

За минувшие выходные, 20 и 21 ноября, на территории Тверской области зарегистрировано 15 пожаров.

В ходе тушения жилого дома в Вышнем Волочке обнаружено тело мужчины 1943 года рождения.

- Происшествий на воде не зарегистрировано, - сообщает ГУ МЧС России по Тверской области.

Главное управление МЧС и пожарно-спасательные гарнизоны продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Спасатели напоминают гражданам о соблюдении правил безопасности при использовании домовых печей и отопительных приборов.