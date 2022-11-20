Налоговики Тверской области проведут «День открытых дверей» по уплате имущественных налогов

Скоро срок уплаты имущественных налогов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

24 ноября во всех налоговых инспекциях Тверской области пройдет региональная акция "День открытых дверей" для налогоплательщиков по уплате имущественных налогов. Напомним, заплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря.

С 9.00 до 20.00 24 ноября налогоплательщики смогут больше узнать о порядке уплаты налога, получат консультации по конкретным вопросам по теме.

Специалисты налоговой службы расскажут, как удобнее заплатить налоги, как проверить правильность расчета налогов, что делать, если в уведомлении обнаружена недостоверная информация, в каких случаях гражданам не направляются уведомления об уплате имущественных налогов.

Можно будет получить дубликат налогового уведомления и консультацию по работе в онлайн-сервисах налоговой службы.