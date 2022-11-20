Жителей Тверской области приглашают присоединиться к «Культурному марафону»

Афиша «Культурного марафона».

Жителей Тверской области приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный марафон», которая познакомит всех желающих с мировой и отечественной культурой. Акция продлится до 9 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона. Организаторами проекта выступают Министерство культуры РФ и Министерство просвещения РФ.

В этом году «Культурный марафон» будет посвящен истории моды и роли технологий в ее развитии. В рамках проекта предлагается пройти онлайн-тест, опубликованный по ссылке.

После прохождения участники смогут получить доступ к различным проектам, в рамках которого они познакомятся с историей моды и с тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов.