Жители Тверской области могут написать онлайн-тест «Доступная среда»

Стать участником акции может каждый. Фото: ПТО

2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, пройдет общероссийская акция – Тотальный тест «Доступная среда», призванная привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью, к их адаптации. Ответить на вопросы теста приглашают жителей Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Тест «Доступная среда» организован в онлайн-формате. Он включает вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи. Участники мероприятия также получат возможность подготовиться к тестированию и бесплатно пройти обучающие курсы от ведущих российских экспертов в области доступной среды, инклюзии и создания доступных цифровых сервисов для людей с инвалидностью.

Кроме того, запланирован публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.

На официальном сайте total-test.ru будет представлена ссылка на подключение к трансляции и прохождению теста.