На пожаре в Тверской области погиб пенсионер

СУ СК проводит проверку. Фото: СУ СК по Тверской области

В Вышнем Волочке Тверской области в ночь на 20 ноября сгорел частный дом. Во время тушения пожара в доме был обнаружен труп мужчины 1943 года рождения. Региональный СК проводит проверку по факту его гибели.

Следователь СКР побывал на месте происшествия.

«С целью установления точной причины и условия, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти», - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.