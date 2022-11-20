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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 9:11

В Конаково полицейские раскрыли кражу кошелька из автомобиля

Преступление раскрыли по горячим следам
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Кражу 17 тысяч рублей из автомобиля раскрыли полицейские.

Кражу 17 тысяч рублей из автомобиля раскрыли полицейские.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Конаково Тверской области полицейские раскрыли кражу кошелька из автомобиля. Об этом сообщили на сайте областного УМВД.

36-летний местный житель обнаружил пропажу кошелька из его отечественной легковушки. Поняв, что кто-то влез в его машину и украл кошелёк, где лежали деньги и банковская карта, мужчина отправился в полицию и написал заявление. Ущерб – около 17 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели комплекс розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого – им оказался безработный 25-летний Конаково. Молодой мужчина раньше уже попадал в поле зрения полиции.

Он был задержан и уже дал признательные показания по поводу кражи кошелька.

Наличные он уже успел потратить, а картой расплачивался в магазинах. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.