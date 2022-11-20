В Конаково полицейские раскрыли кражу кошелька из автомобиля

Кражу 17 тысяч рублей из автомобиля раскрыли полицейские. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Конаково Тверской области полицейские раскрыли кражу кошелька из автомобиля. Об этом сообщили на сайте областного УМВД.

36-летний местный житель обнаружил пропажу кошелька из его отечественной легковушки. Поняв, что кто-то влез в его машину и украл кошелёк, где лежали деньги и банковская карта, мужчина отправился в полицию и написал заявление. Ущерб – около 17 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели комплекс розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого – им оказался безработный 25-летний Конаково. Молодой мужчина раньше уже попадал в поле зрения полиции.

Он был задержан и уже дал признательные показания по поводу кражи кошелька.

Наличные он уже успел потратить, а картой расплачивался в магазинах. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.