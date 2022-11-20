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НовостиОбщество20 ноября 2022 8:49

В Твери трамвай «City Star» продают за 16 миллионов рублей с аукциона

Имущество распродают за долги автотранспортного предприятия
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Трамваи недолго радовали тверичан.

Трамваи недолго радовали тверичан.

В Твери на аукцион выставили трамвай «City Star». Информация размещена на Госторгах. Продают вагон из-за долгов собственника ««Пассажирское автотранспортное предприятие № 1». Цена вагона - 16 миллионов рублей, почти в два раза цены закупки в 2015 году.

Сообщается, что сейчас вагон находится на хранении в бывшем трамвайном депо на Соминке.

Напомним, восемь трамваев City Star власти Твери приобрели в 2015 году. Старт движения был дан торжественно в День города. Однако, трамваи недолго радовали горожан - из-за постоянных поломок рельсов были частые простои, а потом начались неполадки и в самих вагонах. К 2018 году вагоны были сняты с маршрутов и проходили ремонты.