Тверская лыжница Наталья Непряева завоевала золото на первом этапе Кубка России

Наталья Непряева взяла золото на первом этапе Кубка России. Фото: официальный сайт ФЛГР

Тверская лыжница Наталья Непряева одержала победу в классическом спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Хакасии.

Первый этап Кубка России проходит в Вершине Теи (Хакасия) с 19 по 20 ноября.

Олимпийская чемпионка в финале преодолела дистанцию за 4 минуты 2,44 секунды, опередив Веронику Степанову на 1,79 секунды, а Алену Баранову на 2,3 секунды.

СПРАВКА "КП"

Наталья Непряева - одна из самых успешных российских лыжниц, является бронзовым призером XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области», президент Федерации лыжных гонок Тверской области. На Олимпиаде в Пекине-2022 завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали.

В январе 2022 года стала первой российской лыжницей, выигравшей престижные лыжные соревнования "Тур де Ски".