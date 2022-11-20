«Молодёжка» Тверской области обсудила меры поддержки участников СВО и их семей

На заседании Молодёжной палаты ЗС. Фото: ЗСТО

Одной из центральных тем обсуждения на очередной сессии Молодёжной палаты региона 18 ноября стали вопросы поддержки мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Участие в заседании приняли заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по молодежной политике Юлия Саранова, заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области, председатель постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Александр Клиновский, председатель комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по обороне и безопасности Павел Смирнов, депутаты областного парламента.

Сенатор РФ Андрей Епишин подробно рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей, принятых на федеральном уровне. Указанием Президента мобилизованным установлена ежемесячная денежная выплата в размере не менее 195-ти тысяч рублей и дано поручение о неукоснительном соблюдении ее размеров и сроков начисления. Единовременное денежное довольствие обеспечивает и каждый регион. В этой части важное решение было принято на заседании Совета Федерации 16 ноября. Сенаторы одобрили Федеральный закон, освобождающий выплаты военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей от налога на доход физических лиц. Также Совет Федерации одобрил закон о наделении статусом «ветерана боевых действий» добровольцев, содействующих выполнению задач в ходе СВО. Соответственно, добровольцы, получившие статус «ветерана боевых действий» или «инвалида боевых действий», имеют право на все меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих. Ранее федеральным законодателем был установлен ряд других гарантий.

О мерах поддержки, принятых на региональном уровне, подробно рассказал Александр Клиновский. По решению правительства Тверской области мобилизованным предоставляется единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей. Губернатор, чтобы поддержать семьи призванных по мобилизации, принял решение о предоставлении части этой выплаты (50 тысяч рублей) их близким родственникам. Выплаты носят беззаявительный характер, не облагаются налогом и не учитывается в составе доходов семьи.

По поручению губернатора мобилизованные снабжены дополнительной экипировкой за счёт областного бюджета. В регионе действует комплекс льгот для членов семей участников СВО.

Представитель Тверской области в Палате молодых законодателей при Совете Федерации Павел Смирнов сам только что вернулся с новых территорий, куда сопровождал гуманитарную колонну для российских военнослужащих и жителей наиболее пострадавших территорий:

- Мне выпала честь доставить около 10 тонн гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции на линию боевого соприкосновения. Данная поездка позволила мне на личном опыте увидеть, какие задачи героически выполняют наши защитники. Это очень важно для нашей работы, поскольку в дальнейшем мы сможем формировать гуманитарные грузы исходя не только из теоретических расчетов, но и из реальных потребностей наших бойцов для выполнения поставленных задач на передовой.