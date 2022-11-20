На сцене Дворца культуры «Пролетарка» в этот день в совместных номерах выступят дети с инвалидностью и ребята без ограничений по здоровью. Фото: ПТО

23 ноября в Твери пройдёт инклюзивный детский концерт «Нити добра». Участие в нём примут около 300 детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. На сцене Дворца культуры «Пролетарка» в этот день в совместных номерах выступят дети с инвалидностью и ребята без ограничений по здоровью.

Концерт организован благотворительным фондом «Добрый мир». Забронировать места можно по ссылке.