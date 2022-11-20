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НовостиЗвезды20 ноября 2022 5:34

В Твери пройдёт инклюзивный детский концерт

В мероприятии примут участие ребята с ограниченными возможностями здоровья
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
На сцене Дворца культуры «Пролетарка» в этот день в совместных номерах выступят дети с инвалидностью и ребята без ограничений по здоровью.

На сцене Дворца культуры «Пролетарка» в этот день в совместных номерах выступят дети с инвалидностью и ребята без ограничений по здоровью.

Фото: ПТО

23 ноября в Твери пройдёт инклюзивный детский концерт «Нити добра». Участие в нём примут около 300 детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. На сцене Дворца культуры «Пролетарка» в этот день в совместных номерах выступят дети с инвалидностью и ребята без ограничений по здоровью.

Концерт организован благотворительным фондом «Добрый мир». Забронировать места можно по ссылке.