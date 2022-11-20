В Твери отремонтируют новогоднюю конструкцию с шарами на кольце в Южном

Новогодние конструкции в Московском районе приведут в порядок. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Светодиодную конструкцию на кольце в Южном приведут в порядок к Новому году. Власти района разместили на сайте Госзакупок соответствующий аукцион.

Планируется отремонтировать праздничную иллюминацию сразу в четырёх местах района. На это планируют потратить 674 тысяч 910 рублей. Самым масштабным объектом станет светодиодная конструкция на разворотном кольце Октябрьского проспекта в микрорайоне «Южный».

На ее ремонт в контракте заложено 207 тыс рублей.

Напомним, конструкция появилась в 2015 году, на месте частично демонтированного рекламного столба. Высота конструкции 7 метров, диаметр 15 метров.

Кроме этого, ремонт гирлянд и праздничной иллюминации будет проведен в «Сквере героев Чернобыля», на площади Терешковой, в скверах на бульваре Цанова и на Можайского, вдоль улицы Вагжанова и по периметру площади Гагарина. Работы должны быть закончены к середине декабря.