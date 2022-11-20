В Тверскую область приходит оттепель

В Твери потеплеет до +1 градуса на следующей неделе.

На следующей неделе в Тверской области потеплеет до +1 градуса. Небольшие морозы отступят. Такой прогноз дает тверской Гидрометцентр.

В воскресение, 20 ноября, облачно, ожидаются осадки, днём около -2 градусов, ночью около -10 градусов. В понедельник днём до -3 градусов, ночью -5 градусов.

Во вторник, 22 ноября, днём потеплеет до 0 градусов. К четвергу дневная температура будет держаться у отметки до +1 градуса. Возможно дождь.

Такая тёплая погода задержится в регионе до 28 ноября. Автомобилистам нужно быть внимательнее на дорогах в связи со сменой погодных условий.