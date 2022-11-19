В соцучреждении Твери выявили фальсифицированный сыр

Сыр оказался фальсификатом
Фото: Олег ЗОЛОТО
Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в соцучреждении Твери была отобрана проба сыра, произведенного в Московской области.
Образцы продукции были исследованы специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.
По результатам, в пробах продукции, обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, что является нарушением технического регламента Таможенного союза.
Производителю фальсификата Управлением было объявлено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства.
Ведомством принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.