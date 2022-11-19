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НовостиОбщество19 ноября 2022 15:23

В соцучреждении Твери выявили фальсифицированный сыр

Проверку провели в ветлаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сыр оказался фальсификатом

Сыр оказался фальсификатом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в соцучреждении Твери была отобрана проба сыра, произведенного в Московской области.

Образцы продукции были исследованы специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.

По результатам, в пробах продукции, обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, что является нарушением технического регламента Таможенного союза.

Производителю фальсификата Управлением было объявлено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства.

Ведомством принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.