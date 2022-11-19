Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 ноября 2022 11:25

Жители пожаловались на плохое состояние подъездов в доме на улице Громова в Твери

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура проверила состояние подъездов Фото: архив "КП"

Прокуратура проверила состояние подъездов Фото: архив "КП"

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки деятельности УК выявлены нарушения в содержании многоквартирного дома №16 по улице Громова.

Установлено, что на лестничной клетке подъезда отсутствует освещение, стены грязные, на крыльце - выбоины и разрушены ступени. Также не ограничен доступ посторонних лиц на чердак в одном из подъездов.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к УК и потребовал, чтобы компания в течение полугода устранила нарушения.

Иск суд удовлетворил, решение не вступило в законную силу.