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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 8:11

Жителя Тверской области осудили за разбойное нападение на таксиста

Мужчина получил четыре года колонии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По решению суда мужчина получил четыре года колонии

По решению суда мужчина получил четыре года колонии

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Заволжский районный суд Твери рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тверской области, обвиняемого в совершении разбоя (ч.2 ст.162 УК РФ).

В феврале 2021 года подсудимый поехал на такси в Нелидово, по пути между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты. Тогда пассажир приставил нож к горлу водителя такси и потребовал отдать автомобиль. Потерпевший покинул салон, оказав сопротивление нападавшему, и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Суд признал подсудимого виновным. Четыре года осужденный проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.