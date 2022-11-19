Жителя Тверской области осудили за разбойное нападение на таксиста

По решению суда мужчина получил четыре года колонии Фото: Степан КАМЕНЕВ

Заволжский районный суд Твери рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тверской области, обвиняемого в совершении разбоя (ч.2 ст.162 УК РФ).

В феврале 2021 года подсудимый поехал на такси в Нелидово, по пути между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты. Тогда пассажир приставил нож к горлу водителя такси и потребовал отдать автомобиль. Потерпевший покинул салон, оказав сопротивление нападавшему, и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Суд признал подсудимого виновным. Четыре года осужденный проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.