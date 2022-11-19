В День ракетных войск на телебашне в Твери покажут световое шоу

На телебашне включат праздничную подсветку и покажут световое шоу Фото: ПТО

19 ноября, в День ракетных войск, на телебашнях в Твери, Белгороде, Казани, Пензе, Перми, Сочи и других городах России покажут световое шоу с запуском ракеты.

Запуски будут производиться с наступлением каждого нового часа с 18:00 до полуночи.

20 ноября в Твери на телебашне включат зеленую подсветку в поддержку акции "Сохраним лес". На панели башни высветится слоган: "В России высадили 70 млн деревьев #СохранимЛес".

Подсветку включат с 17:00 до 19:00.