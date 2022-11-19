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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 7:36

В Тверской области пропала несовершеннолетняя жительница Кувшиновского района

Организованы поиски пропавшей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Следователи проводят проверку Фото СУ СК РФ по Тверской области

Следователи проводят проверку Фото СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области пропала 17-летняя жительница деревни Щелье Кувшиновского района. Ульяна Кубанова ушла из дома 17 ноября. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано производство процессуальной проверки по факту происшествия.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Девушка пропала 17 ноября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Девушка пропала 17 ноября Фото: СУ СК РФ по Тверской области