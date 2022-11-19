В Тверской области пропала несовершеннолетняя жительница Кувшиновского района

Следователи проводят проверку Фото СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области пропала 17-летняя жительница деревни Щелье Кувшиновского района. Ульяна Кубанова ушла из дома 17 ноября. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано производство процессуальной проверки по факту происшествия.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.