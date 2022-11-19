Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов Тверской области с Днем ракетных войск

К военнослужащим и ветеранам Тверской области обратился губернатор Игорь Руденя Фото: ПТО

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. К военнослужащим и ветеранам Тверской области обратился губернатор Игорь Руденя.

- С момента создания ракетные войска и артиллерия надежно стоят на защите нашей Родины, являются главной ударной силой отечественных Вооруженных Сил. Сегодня вы достойно продолжаете славные традиции поколения победителей. Используя новейшие виды вооружения и техники, воины-ракетчики и артиллеристы проявляют отвагу, профессионализм и боевую выучку, достойно решают задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации, защите национальных интересов нашего государства, - отмечено в обращении от Игоря Рудени.

День ракетных войск и артиллерии был установлен в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме фашистских захватчиков под Сталинградом, который начался 80 лет назад с контрнаступления Красной Армии 19 ноября 1942 года.