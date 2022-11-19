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НовостиОбщество19 ноября 2022 6:31

Жители Тверской области могут присоединиться к акции "Фронтовая открытка"

И подготовить новогодние поздравления для военных
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители Тверской области могут подготовить новогодние поздравления для военных Фото: Министерство молодежной политики Тверской области

Жители Тверской области могут подготовить новогодние поздравления для военных Фото: Министерство молодежной политики Тверской области

5 декабря по предложению Минобороны в России пройдет акция "Фронтовая открытка": молодежь подготовит новогодние поздравления для военных, которые выполняют боевые задачи.

К участию в акции приглашают школьников, воспитанников детских домов, студентов колледжей и вузов, членов молодежных общественных объединений. Можно подготовить индивидуальную открытку или групповую.

Готовые открытки приносите или отправляйте в Министерство молодежной политики Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, 7, кабинет 204а.