Дума Твери приняла в первом чтении бюджет-2023

На заседании Думы Твери. Фото: ТГД

Днём 18 ноября городская Дума в первом чтении приняла бюджет-2023 и прогнозные бюджеты-2024, 2025.

Главный финансовый документ, по которому Тверь будет жить весь 2023 год, был внесён горадминистрацией в Думу 7 ноября и рассмотрен на профильном думском комитете. После принятия основных параметров бюджета города, документ будет представлен общественности Твери. Дата проведения публичных слушаний уже определена: они пройдут в стенах Тверской городской Думы 30 ноября в 10 часов. Далее депутаты рассмотрят проект бюджета уже во втором чтении.

Принять бюджет в окончательном втором чтении Дума должна до конца декабря.

Основные параметры проекта бюджета Твери-2023:

ДОХОДЫ

9,8 млрд руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4,6 млрд руб.

2) безвозмездные поступления в сумме 5,2 млрд руб.

РАСХОДЫ

9,8 млрд руб.

ДЕФИЦИТ

Дефицит бюджета города Твери не планируется.

Не планируется дефицита бюджета в 2024 году. А в 2025 году бюджет и вовсе с профицитом в размере 180 млн рублей. Предельный объем муниципального долга Твери, прописанный в бюджете на 2023 год - 4, 6 млрд рублей. Что до наполняемости бюджета, то это традиционно: налоги, аренда.

- Бюджет города - это главный финансовый документ. По сути, он регламентирует всю жизнь города на ближайшие годы: где будет новый асфальт, где установлено освещение, что будет закуплено в детские сады и т.д. Конечно, достаточно много факторов влияет на формирование доходной части, также изменяются и расходные обязательства. И задача администрации города и депутатского корпуса состоит в том, чтобы бюджет города был сбалансированным. Сейчас мы приняли его в первом чтении. Далее уже рабочая группа и профильные комитеты будут рассматривать расходную часть, в том числе и в рамках муниципальных программ. До наступления нового года документ должен быть принят в двух чтениях, - сообщил журналистам по окончании заседания спикер Думы Твери Евгений Пичуев.