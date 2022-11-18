В Тверской области задержан автомобиль, в котором транзитом из Санкт-Петербурга в Москву везли более 6 кг наркотиков

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям. Фото: Олег ЗОЛОТО

На 1408 километре автодороги «Золотое кольцо» у деревни Ярославищи Калязинского района Тверской области сотрудниками уголовного розыска и ДПС был остановлен автомобиль, в котором перевозилось около 30 тысяч доз опасного синтетического наркотика.

Информацию о подозрительном «KIA RIO», следующем из Санкт-Петербурга в направлении Москвы, получили тверские наркополицейские. Подозрения подтвердились.

- В машине находились двое граждан одной из сопредельных республик. В ходе осмотра багажного отделения транспортного средства полицейские обнаружили 13 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом внутри общей массой около 6200 граммов, - сообщили подробности в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

По данным оперативников, пассажир автомобиля намеревался сбыть наркотик через тайники с «закладками» на территории Москвы.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанного заключили под стражу.