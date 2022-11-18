Школьники приняли участие в квест-игре "Наша Тверь"

В игре приняли участие команды школьников из всех общеобразовательных учреждений города Фото: администрация Твери

С 16 по 18 ноября в Твери на базе Дворца творчества детей и молодежи проходила городская познавательная игра для учащихся 7-8-х классов "Наша Тверь".

В игре приняли участие команды школьников из всех общеобразовательных учреждений города. Игра проводилась в форме передвижения по маршруту, на определенных точках которого учащиеся выполняли задания, получая их с помощью QR-кодов.

Интерактивные задачи разработали педагоги Дворца творчества детей и молодежи. Задания были посвящены героическому прошлому Твери – от подвига Святого Благоверного князя Михаила Тверского до тяжелых испытаний Великой Отечественной войны - так и литературному наследию, природному и географическому богатству Тверского края, современной истории города, известным людям и значимым датам.

Результаты игры на большой карте разместили сами участники.