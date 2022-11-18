В УФСИН России по Тверской области прошли учения по пресечению массовых беспорядков в ИК и освобождению заложников

В УФСИН прошли учения по пресечению массовых беспорядков в ИК и освобождению заложников Фото: УФСИН России по Тверской области

16 и 17 ноября в УФСИН России по Тверской области прошли тактико-специальные учения по пресечению массовых беспорядков в исправительном учреждении и освобождению заложников.

- Весь личный состав УФСИН России по Тверской области был поднят по тревоге. Оперативный штаб отработал действия по пресечению массовых противоправных действий в ИК-1 УФСИН России по Тверской области, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

В ходе тренировки отработаны вопросы принятия оперативных решений поставленных задач, слаженности и взаимодействия с правоохранительными органами, отработаны вопросы по полевому выходу и обустройству лагеря.

Начальник управления генерал-майор внутренней службы Александр Кузьмин дал высокую оценку взаимодействию с сотрудниками УМВД и Росгвардии.

- Цели учений достигнуты, личный состав готов к выполнению самых сложных поставленных перед ними задач, - сообщил Александр Кузьмин.