Более 1700 свидетельств на региональный материнский капитал выдано с начала года в Тверской области

Право на региональный маткапитал имеют женщины, родившие или усыновившие третьего (или более) ребёнка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в Тверской области выдано 1742 свидетельства на региональный материнский капитал, сообщает пресс-служба регионального правительства. За это же время 1686 семей смогли воспользоваться данной мерой поддержки.

Напомним, право на региональный маткапитал имеют женщины, родившие или усыновившие третьего (или более) ребёнка. А также мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего (или более) ребёнка.

Размер выплаты сейчас составляет 72 884 рубля. Средства можно потратить на уплату первоначального взноса по ипотеке или при получении кредита на строительство или покупку жилья, на обеспечение коммуникациями жилых помещений, на ремонт, покупку мебели, бытовой техники, автомобиля или сельскохозяйственной техники, а также животных для личного подсобного хозяйства.

«Исходя из задач, поставленных Президентом, работа Правительства Тверской области направлена на поддержку семей. Ключевой показатель – увеличение рождаемости. А также обеспечение эффективности действующих мер», – цитирует пресс-служба областного правительства слова губернатора Игорь Рудени.