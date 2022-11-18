213 единиц техники чистит от снега трассы в Тверской области

На дорогах работает 213 единиц техники Фото: ПТО

Дорожные службы в круглосуточном режиме чистят от снега и обрабатывают противогололедными материалами автодороги в Тверской области. За минувшие сутки израсходовано 3113 кубических метров песчано-соляной смеси.

Задействовано 213 единиц специализированной техники - 119 комбинированных дорожных машин, 19 автогрейдеров, 23 трактора и другая техника. Все дорожные машины оснащены бортовым навигационным оборудованием системы ГЛОНАСС/GSM для обеспечения контроля за каждой единицей.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.