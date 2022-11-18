Пенсионерка в Тверской области отдала деньги мошенникам, чтобы получить страховую выплату

Мошенники обманули пенсионерку на 140 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 64-летняя жительница Ржева. Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок с предложением оформить компенсацию в 400 тысяч рублей за некачественные биологически активные добавки, приобретенные ею ранее. Мужчина представился сотрудником "Федеральной службы компенсаций".

По условиям "сделки" женщина должна была оплатить страховку и услуги курьера. Выполнив указания звонившего, пенсионерка перевела 140 000 рублей на указанный аферистом счет, но компенсацию так и не получила.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.