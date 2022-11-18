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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 13:46

Пенсионерка в Тверской области отдала деньги мошенникам, чтобы получить страховую выплату

Ущерб составил 140 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули пенсионерку на 140 000 рублей

Мошенники обманули пенсионерку на 140 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 64-летняя жительница Ржева. Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок с предложением оформить компенсацию в 400 тысяч рублей за некачественные биологически активные добавки, приобретенные ею ранее. Мужчина представился сотрудником "Федеральной службы компенсаций".

По условиям "сделки" женщина должна была оплатить страховку и услуги курьера. Выполнив указания звонившего, пенсионерка перевела 140 000 рублей на указанный аферистом счет, но компенсацию так и не получила.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.