В Бежецком мемориально-литературном и краеведческом музее открывается новая экспозиция

Выставка откроется в одном из зданий Бежецкого мемориально-литературного и краеведческого музея. Фото: ПТО

В одном из зданий Бежецкого мемориально-литературного и краеведческого музея – бывшей земской библиотеке – скоро появится новая экспозиция, посвящённая истории Бежецкого края. Открыться выставка должна до конца года.

Новая экспозиция будет состоять из нескольких разделов. Посетители смогут узнать историю возникновения первого поселения на Бежецкой земле, познакомиться с хозяйственным и культурным укладом крестьянства, с провинциальной городской средой уездного города конца XIX - начала ХХ веков. Отдельный зал будет посвящен участию Бежецкого края в Великой Отечественной войне.

В музее будут представлены уникальные предметы из этнографической коллекции Бежецкого краеведческого музея, фондов Тверского государственного объединённого музея и копии документов из государственных архивов.

Как сообщают в правительстве Тверской области, постоянная экспозиция будет дополняться выставками, посвященными истории Бежецкого края.

Напомним, долгое время музей был закрыт из-за аварийного состояния зданий. С 2018 по 2021 годов по поручению губернатора Игоря Рудени за счёт средств областного бюджета там был проведён комплексный ремонт.