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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 13:33

В Тверской области у мужчины из строящегося дома украли инструменты

Ущерб составил 40 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Кимрского отдела полиции обратился местный житель с заявлением о краже инструментов из его строящегося дома. Ущерб составил 40 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили причастность к краже 40-летнего мужчины. Задержанный признался, что проживает недалеко от строящегося дома, в помещение он проник, разбив окно. Из тамбура злоумышленник забрал электроинструменты и продал неизвестному.

По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.