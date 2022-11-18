В Тверской области у мужчины из строящегося дома украли инструменты

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Кимрского отдела полиции обратился местный житель с заявлением о краже инструментов из его строящегося дома. Ущерб составил 40 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили причастность к краже 40-летнего мужчины. Задержанный признался, что проживает недалеко от строящегося дома, в помещение он проник, разбив окно. Из тамбура злоумышленник забрал электроинструменты и продал неизвестному.

По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.