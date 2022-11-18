В Тверской области из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка

На обработку трасс выехала спецтехника Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области 18 ноября из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка. Водителям следует проявить осторожность: избегайте резких маневров, сохраняйте дистанцию и скоростной режим.

На участках трасс образуется гололедица. Последствия снегопада устраняют 213 единиц спецтехники - 119 комбинированных дорожных машин, 19 автогрейдеров, 23 трактора. За минувшие сутки на противогололедную обработку израсходовано 3113 кубических метров песчано-соляной смеси.

По прогнозам синоптиков, снегопад ожидается и в субботу, 19 ноября. Температура воздуха -3... -8 градусов. Ветер 5-10 м/с.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения сообщайте по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.