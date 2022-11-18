Тверскую область в этом году на теплоходах посетили свыше 80 731 туристов

Один из теплоходов, заходивших в Тверь этим летом. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В этот круизный сезон в наш регион 397 раз заходили туристические теплоходы. На них приплыли 80 731 человек.

- В Тверской области увеличивается поток туристических круизных лайнеров. По сравнению с 2021 годом рост составил 17% по количеству судозаходов и 55% по числу гостей. В следующем сезоне планируется удвоить число судозаходов в Твери и значительно расширить программы для круизных туристов, - поделилась подробностями пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что в этом году лидером по числу судозаходов в регионе стал Калязин, где приняли 242 лайнера и 48 400 туристов. В Твери пришвартовались 154 круизных теплохода и побывали 32 211 гостей.

В течение сезона туристы круизных теплоходов получали в подарок путеводители «Сойдем на берег Тверской», разработанные областным Минтуризма.

В Тверской области развитие водного туризма является перспективным направлением туриндустрии. В настоящее время в Конаковском районе в устье Шоши строится речной порт в рамках в рамках создания кластера «Волжское море».

Напомним, что 7 ноября стройплощадку посетил Президент России. Губернатор Игорь Руденя представил главе государства планы по развитию порта и курорта Завидово.