Из Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области на волю выпустили 14 медвежат

14 медвежат из Центра медвежат-сирот вернулись в родные леса Фото: orphan-bear.org

Из Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области в дикую природу выпустили 14 медвежат. Именно столько малышей поступило на попечение биологов минувшей зимой.

Медвежата со сложной судьбой остались сиротами при разных обстоятельствах, но все смогли успешно пройти лечение и реабилитацию и вернуться в родные леса.

- Места выпусков мы подбирали и согласовывали совместно с представителями региональных природоохранных государственных учреждений. Медвежата были выпущены в Кировской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, - рассказали в группе Центра биологи Пажетновы.

Например, Лодеюшка Гордеевна и Нестор-Поль были выпущены в охранной зоне Полистовского заповедника Псковской области, в соседней с их родным регионом - Ленинградской областью. Медвежат Ёжика и Веснушкина выпустили в леса Тверской области.

Также под кураторством Пажетновых в этом сезоне было спасено, реабилитировано и возвращено в природу два медвежонка в Алтайском государственном природном заповеднике и четыре медвежонка в Заповеднике Южной Осетии.

Перед выпусками медвежата были тщательно обследованы ветеринарными специалистами из Госпиталя Дикой Природы. Все подопечные к началу выпусков находились в прекрасной физической форме. Перед транспортировкой на места выпусков животные были чипированы и помечены ушными метками с идентификационными номерами для возможности отслеживания их дальнейшей судьбы.

- Согласно медвежьему календарю, наши выпускники сейчас уже должны активно готовиться к зимнему сну - обустраивать берлогу, - уточняют биологи и потихоньку начинают подготовку к новому медвежьему сезону - 2023.

Сотрудники Центра спасения медвежат-сирот Тверской области благодарят всех, кто на протяжении всего сезона оказывал Центру помощь и поддержку.