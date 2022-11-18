В рамках работы тверского образовательного агропромышленного кластера на учебу поступили свыше 600 человек

Одно из ключевых направлений кластера - содействие в прохождении студентами практики в АПК региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе подведены итоги трехлетней работы производственно-образовательного агропромышленного кластера. Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Решение о создании отраслевых образовательных кластеров в Тверской области было принято губернатором Игорем Руденей. Всего их десять. Помимо агропромышленного есть медицинский, транспортно-логистический, строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

По своей сути кластеры являются площадками взаимодействия органов власти, колледжей, вузов и предприятий.

За три года работы аграрного кластера на обучение по программам, связанным с АПК, поступили 625 человек. В том числе целевое обучение с последующим трудоустройством на областные агропредприятия организовано в Тверской государственной сельскохозяйственной академии. В ТГСХА сейчас учатся 50 студентов-целевиков.

Одно из ключевых направлений кластера - содействие в прохождении студентами практики в агропромышленном комплексе региона. Таких в этом году 492 человека. Также почти 200 подростков смогли поработать на сельхозпредприятиях в каникулы. На экскурсии и мастер-классы на производства за прошедшие три года свозили свыше 4000 студентов и школьников.

Господдержка в АПК региона оказывается как работодателям, так и молодым специалистам. В октябре 2022 года до 20 тыс. рублей увеличены ежеквартальные доплаты молодым сотрудникам, в том числе рабочим категориям (включая трактористов).