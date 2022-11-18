На Бежецком направлении в Тверской области запущен объезд через деревню Пуково

Схема объезда перекрытого участка Бежецкого шоссе Фото: "Автодор"

С 10:00 утра 18 ноября 2022 года перекрыт участок автомобильной дороги Р132 "Золотое кольцо" от поворота на деревню Пуково до поворота на деревню Александровка.

- На Бежецком направлении автодороги Р-132 запущено движение по объезду через д. Пуково, - сообщает ФКУ Упрдор "Россия".

Временная схема движения вводится до 10 ноября 2023 года в связи со строительством Северного обхода Твери (участка трассы М-11).

Строительные работы скажутся на расписании движения автобусов №102, 110, 119, 123 "Транспорта Верхневолжья" и областных, следующих в Рамешки, Кашин, Калязин, Максатиху, Лесное, Бежецк, Красный Холм, Сонково, Молоково, Сандово и Весьегонск.