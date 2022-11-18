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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 10:19

В Твери стая бродячих собак напала на женщину

Потерпевшая смогла убежать и спрятаться в здании
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Бродячие собаки в Твери напали на женщину

Бродячие собаки в Твери напали на женщину

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

18 ноября в Твери на улице Московской, недалеко от школы и детского сада, стая бродячих собак напала на женщину. Потерпевшая смогла убежать и спрятаться в ближайшем здании.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Московского межрайонного следственного отдела Твери регионального СКР организовано проведение доследственной проверки.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также организована прокурорская проверка прокуратурой Московского района. Будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.