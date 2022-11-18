Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 10:09

В Твери женщина распылила в лицо коллеге перцовый баллончик

Ее оштрафовали на 5000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Суд оштрафовал нарушительницу на 5000 рублей

Суд оштрафовал нарушительницу на 5000 рублей

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Жительница Твери признана виновной в совершении административного правонарушения. Дело рассмотрел Пролетарский районный суд Твери.

По делу установлено, что 6 сентября 2022 года, находясь на рабочем месте в помещении офиса организации на проспекте Калинина, 17, в ходе конфликта с коллегой, женщина распылила ей в лицо перцовую смесь из баллончика. Потерпевшая получила химический ожог глаз, который расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью. Вину подсудимая признала.

Суд признал женщину виновной и назначил административный штраф в размере 5000 рублей.

- Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - сообщили в пресс-службе суда.