В Твери женщина распылила в лицо коллеге перцовый баллончик

Суд оштрафовал нарушительницу на 5000 рублей Фото: Степан КАМЕНЕВ

Жительница Твери признана виновной в совершении административного правонарушения. Дело рассмотрел Пролетарский районный суд Твери.

По делу установлено, что 6 сентября 2022 года, находясь на рабочем месте в помещении офиса организации на проспекте Калинина, 17, в ходе конфликта с коллегой, женщина распылила ей в лицо перцовую смесь из баллончика. Потерпевшая получила химический ожог глаз, который расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью. Вину подсудимая признала.

Суд признал женщину виновной и назначил административный штраф в размере 5000 рублей.

- Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - сообщили в пресс-службе суда.