Под Вышним Волочком простились с погибшим на Украине кавалером ордена Мужества Александром Марковым

В Тверской области простились с погибшим на Украине кавалером ордена Мужества Александром Марковым Фото: газета "Вышневолоцкая правда"

16 ноября 2022 года в Вышневолоцком городском округе простились с военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации, Александром Марковым. Церемония прощания с бойцом была организована в Горняцком Доме культуры.

Александр Марков родился 7 февраля 1984 года в Челябинске. В пятилетнем возрасте вместе с родителями переехал в Вышневолоцкий район, в деревню Княщины. В 2002-м был призван в ряды Российской Армии, затем продолжил службу по контракту. Принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике.

Вернувшись в Вышний Волочёк Александр женился, работал слесарем по ремонту и обслуживанию тепловых сетей. В июне 2022 года подписал контракт на участие в СВО. Служил в должности старшего радиотелефониста-гранатометчика 2-й танковой роты. Трагически погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области. Посмертно награжден орденом Мужества РФ.

Соболезнования жене и родителям героя выразил губернатор Игорь Руденя.

- Александр Марков был похоронен с воинскими почестями на Аллее славы, - сообщает газета "Вышневолоцкая правда".