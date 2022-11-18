В Твери прошел смотр воинских формирований мобилизованных перед их отправкой. Фото: ПТО

18 ноября в Твери прошли митинг и смотр воинских формирований мобилизованных, убывающих для выполнения задач по назначению. Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

- От военного комиссариата Тверской области хочу пожелать вам крепости духа и выдержки. Самое главное - выполнить поставленные задачи и вернуться домой, - обратился к мобилизованным заместитель военного комиссара региона Виктор Овсянников.

Перед мобилизованными с напутствием выступил участник специальной военной операции, кавалер двух Орденов мужества, подполковник Виктор Визулайнен.

- Я находился на территории специальной военной операции с первых дней, выполнял задачи по противовоздушной обороне. Находясь там, понял самое главное - для достижения успехов нужно быть решительным. Никто в мире не сомневается в нашей мощи. Боится русского солдата, боится встретиться с ним лицом к лицу. И помните - победу любого командира обеспечивают его подчиненные, его коллектив. Желаю вам уверенности в себе и в своих товарищах, - сказал Виктор Визулайнен.

Среди мобилизованных - Евгений из Кимрского округа.

- Я не стал скрываться и пошел исполнять свой воинский долг. Потому что мой прадед прошел три войны, отец - Афган. Мой долг - защищать страну, – подчеркнул Евгений.

Напомним, что по решению губернатора Игоря Рудени мобилизованным жителям региона, предоставляют единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Также приобретена дополнительная экипировка. Утвержден комплекс мер поддержки для семей мобилизованных граждан и добровольцев.