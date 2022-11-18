В Тверской области мужчину отправили на исправительные работы за долги по алиментам

Мужчина задолжал 80 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Пролетарского района Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, осужденного за неуплату алиментов на содержание 16-летнего сына.

Сумма долга составила 80 000 рублей. Ранее нарушитель был привлечен к административной ответственности, но выплачивать деньги не начал.

Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.