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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:54

В Тверской области мужчину отправили на исправительные работы за долги по алиментам

Отец задолжал сыну 80 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина задолжал 80 000 рублей

Мужчина задолжал 80 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Пролетарского района Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, осужденного за неуплату алиментов на содержание 16-летнего сына.

Сумма долга составила 80 000 рублей. Ранее нарушитель был привлечен к административной ответственности, но выплачивать деньги не начал.

Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.